В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Над созданием ленты работают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия». Режиссер картины — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, премьера запланирована на 2024 год.

По сюжету Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семеи ных процессах. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходнои ситуации. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Но свою жизнь наладить ей не удается.

Также в сериале снялись Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая и другие.

Над созданием ленты работают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер — всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень «живая» история. Я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт, — считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

Авторами сценария выступили Анна Рубцова и Нана Гринштейн. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым человеком, — рассказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.

Авторами сценария выступили Анна Рубцова и Нана Гринштейн.

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