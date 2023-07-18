Адвокат обратился в Верховный суд в связи с делом физрука из Ростовской области

В марте 2022 года учителя физкультуры осудили на 13 лет колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело физрука из Ростовской области, которого осудили после громкой истории о домогательствах, рассмотрят в высшей инстанции. Адвокат мужчины Михаил Ревякин сообщил журналисту «КП - Ростов-на-Дону» о жалобе, направленной в президиум Верховного суда России.

Верховный суд - последняя инстанция, где могут отменить приговор. Осужденный и его защитник надеются на положительное решение.

Напомним, судебные разбирательства начались после обвинений матери одной из младших воспитанниц. Женщина заявила, что учитель во время занятия «залез к ее дочке под одежду». После этого стало известно, что преподаватель мог прикоснуться к ребенку, когда поддерживал на спортивном «козле».

В марте 2022 года учителя осудили на 13 лет колонии строгого режима. Также мужчине утвердили 1 год ограничения свободы и на 15 лет запретили проводить занятия с детьми. Позже этого осужденного отправили в Ульяновскую область.

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