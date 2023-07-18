В Новочеркасске прохожий застрелил собаку, которую выгуливал местный житель

Личность подозреваемого уже установлена
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новочеркасске сотрудники полиции начали проверку после того, как на улице убили собаку местного жителя. Об этом сегодня, 18 июля, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону.
- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. Личность подозреваемого уже установлена. Предположительно, он использовал травматическое оружие, - прокомментировали в полиции.
По данным правоохранителей, о случившемся стало известно от хозяина погибшего животного. Мужчина пояснил, что гулял с двумя своими собаками около дома. Один питомец был на поводке, второй, чуть поменьше, в тряпочном наморднике.
Предварительно, новочеркасец сначала услышал выстрелы, а потом понял, что одна из собак ранена. Животное спасти не смогли.
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