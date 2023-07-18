На одной из улиц Азова нашли предмет, похожий на гранату

Предварительно, инцидент произошел на улице Московской Фото: Артем КИЛЬКИН

В Азове обнаружили предмет, похожий на гранату. Потенциально опасную находку уже отправили на исследование. Об этом сегодня, 18 июля, рассказали в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

Правоохранители уточнили, что сначала поступило сообщение о «якобы возможной угрозе».

- В результате осмотра участка улицы обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гранатой. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, - прокомментировали в МВД.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что этот инцидент произошел вчера, 17 июля, на улице Московской. Известно, что на месте работали сотрудники полиции и экстренных служб.

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