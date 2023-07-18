В Ростове из ЖК «Вересаево» запустят новый автобусный маршрут № 84

Автобусы № 84 начнут ходить по с 19 июля. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

Со среды, 19 июля, в Ростове начнет действовать новый автобусный маршрут № 84, который свяжет жилой комплекс «Вересаево» с Главным автовокзалом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Мы планировали открыть его с 1 августа, но решили сделать это раньше в связи с многочисленными обращениями наших граждан, — отметил Алексей Валентинович.

Новый маршрут будет проходить по проспекту 40-летия Победы, улице Сарьяна, площадям Карла Маркса и Театральной, а также улице Красноармейской.

Обслуживать маршрут будет транспортное предприятие ООО «Карат».

В контракте отмечено, что шесть низкопольных автобусов будут курсировать по маршруту с интервалом в 15 минут. В них будет работать кондиционер.

При этом с 1 августа запустят еще три новых маршрута:

— № 76 «Нансена — Береговая». Он будет проходить от ЖК «Скай Парк» по улицам Нансена и Стадионной, потом по проспекту Буденновскому и до улицы Береговой;

— № 37 «Инфекционная больница — Сельмаш». Он свяжет инфекционную больницу (от улицы Виталия Ходоша) с ЖК «Платовский», микрорайонами Ростовское море и Сельмаш.

— № 13а «СТ «Утро» — Центральный Рынок», который свяжет садовое товарищество «Утро» с Центральным Рынком по улицам 1-я Героической, Обсерваторной и Орбитальной, а также проспекту Королева, улице Вавилова и Буденновскому.

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