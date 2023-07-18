В Ростовской области отправят под суд родителей, которые били и не кормили пятерых детей

Сегодня детей взяли в новые семьи, а их бывшие приемные родители находятся в ожидании суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области будут судить 52-летнего мужчину и 42-летнюю женщину, которые издевались над своими детьми. Ребят избивали и не давали им есть, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- По версии следствия, фигуранты, проживая с пятью приемными несовершеннолетними детьми в своем доме, ненадлежащим образом исполняли обязанности по их воспитанию. Допускали жестокое обращение, наносили побои руками и предметами по различным частям тела, не обеспечивали бытовые условия для проживания, – прокомментировали в прокуратуре.

Такое поведение родителей было регулярным. В отношении них возбуждено уголовное дело. На данный момент оно направлено в суд.

Сейчас дети находятся в безопасности. Ребят взяли в другие семьи.

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