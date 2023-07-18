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НовостиОбщество18 июля 2023 15:06

В Ростове-на-Дону с 20 по 22 июля проведут сезонную ярмарку

Диапазон цен обещают установить на 10-15 % ниже рыночных
Ангелина СКИБА
Посетителям предложат овощи, фрукты, сыры и мед

Посетителям предложат овощи, фрукты, сыры и мед

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 по 22 июля для жителей Ростова-на-Дону будет работать сезонная универсальная ярмарка. Объявление об этом опубликовали городские власти.

Торги развернут с 8 до 20 часов на Туполева, 14. Диапазон цен обещают установить на 10-15 % ниже рыночных.

Посетителям предложат овощи, фрукты, колбасы, молочную продукцию, сыры, растительное масло, мед, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары.

Продукты на продажу привезут сельхозпроизводители, работники фермерских хозяйств и предприятий Дона.

Организаторы - управление торговли и бытового обслуживания города и департамент потребительского рынка Ростовской области.

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