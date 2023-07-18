В сентябре в Ростове планируется открыть школу № 44 после капремонта

Капермонт должны были закончить еще в апреле, но сроки были сдвинуты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первомайском районе Ростова школу № 44 планируется открыть после капитального ремонта уже в сентябре. Сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Капермонт должны были закончить еще в апреле, но сроки были сдвинуты из-за дополнительного объема работ. Сейчас строительные работы выполнены на 80 процентов.

На сегодняшний день подрядчик выполняет ремонт фасада, занимается внутренней отделкой помещения и благоустраивает территорию. Строители занимаются монтажом электроснабжения, устанавливают кондиционеры и укладывают плитку.

- Министерству образования и городу поручено полностью завершить комплектование школы мебелью и оборудованием. Эти процессы, как и лицензирование, организованы параллельно, – подчеркнул Игорь Гуськов. – Так как объект в зоне риска, он будет находиться на особом еженедельном контроле. Кроме того, до конца лета еще раз оценим динамику в рамках рабочего выезда.

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