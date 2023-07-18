Губернатор Ростовской области выиграл в Верховном суде дело об охотничьем участке

Верховный суд встал на сторону губернатора Ростовской области в споре о нескольких земельных участках. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации донского региона.

По данным документов, в 2016 году указом губернатора была утверждена схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий. Позже одна из владелиц нескольких участков, включенных в список, обратилась в Ростовский областной суд. Она просила отменить это решение, поскольку принято оно было без ее согласия. Тогда занял сторону предпринимательницы.

После заседания была подана апелляция — решение областного суда было отменено. Однако позже Четвертый кассационный суд снова удовлетворил требования истицы. Тогда представители главы региона обратились в Верховный суд. В итоге постановление предыдущей инстанции было отменено.