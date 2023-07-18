Бывшего зампреда Ростовского облсуда отправили под стражу

В СИЗО она пробудет два месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Басманный суд Москвы отправил бывшего зампреда Ростовского областного суда Татьяну Юрову в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает портал 1rnd.

А недавно стало известно, что экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву из больницы увезли в Москву для следственных действий. На прошлой неделе ее госпитализировали в токсикологическое отделение.

По данным следствия, бывший председатель брала вознаграждение за то, чтобы влиять на коллег и влиять на принятие решений.

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