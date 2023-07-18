Глава администрации обсудил с новым тренером «Ростов-Дона» развитие гандбольного клуба

В клубе обновился тренерский штаб. ФОТО: телеграм-канал Алексея Логвиненко

Алексей Логвиненко встретился с новым тренером ГК «Ростов-Дон» Ириной Дибировой, чтобы обсудить планы по развитию гандбольного клуба. Об этом сообщил глава администрации в своем телеграм-канале.

В клубе обновился тренерский штаб, а состав команды пополнится пятью новыми игроками.

– Перед всей командой стоит первоочередная задача - сплотиться, чтобы вместе достигать поставленных целей. Уверен, что наши гандболистки в надежных руках, – сказал Алексей Логвиненко.

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