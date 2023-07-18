Ретропоезд в Таганрог и фестиваль «Осада Азова» признаны лучшими в стране

Победителем в номинации "Событие года" стал фестиваль, посвященный осадному сидению в Азове. Фото: Азовский музей-заповедник

Сразу две достопримечательности Ростовской области были удостоены национальной туристической премии «Маршрут построен-2023». Премию в области развития внутреннего туризма «Комсомольская правда» проводит уже второй раз. Авторов лучших туров, создателей самых увлекательных фестивалей и всевозможных видов отдыха чествовали в Москве.

Всего на звание лучших в 11 номинациях претендовали участники из 63 регионов страны. И в двух номинациях у донского края — «золото» и «бронза»!

Так, в номинации «Главный маршрут» на третьем месте оказался «Ретропоезд в Таганрог», который отправляется с пригородного вокзала в Ростове. Жюри оценило погружение в историю и атмосферу приморского города. Дорога туда и обратно в ретровагонах, экскурсия по Таганрогу, поход в музей, прогулка по набережной, выход на воду на яхте и возвращение в Ростов на том же поезде.

А победителем в номинации «Событие года» стал военно-исторический фестиваль «Осада Азова». Он посвящен Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года. Более 30 военно-исторических клубов участвуют в реконструкции сражений казаков и турок. Фестиваль проводится на валах Азовской крепости с 2005 года, и ежегодно его посещают от десяти тысяч человек.

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