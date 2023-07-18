В Ростове идет реконструкция перекачивающей насосной станции

На эти работы из Фонда национального благосостояния выделено 930 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове активным ходом идет реконструкция перекачивающей насосной станции «Темерник», которая находится на улице Локомотивная, 2а. На эти работы из Фонда национального благосостояния выделено 930 миллионов рублей. Сообщается на сайте донского правительства.

Уже закреплен грунт, установлены фундаменты обратной и падающей группы насосов, кирпичные стены помещений трансформаторов и бытовых помещений, кабельные каналы. Также ведутся работы по выравниванию подкрановых путей.

После того, как все работы будут завершены, станция сможет обеспечить качественным теплоснабжением ростовчан.

– Проект предусматривает не только полную замену основного оборудования и реконструкцию здания, но и комплекс природоохранных мероприятий, исключающих попадание стоков с территории станции в реку Темерник, - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сентябре в Ростове планируется открыть школу № 44 после капремонта

На ремонт ее закрыли в 2019 году (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове-на-Дону началась масштабная реконструкция насосной станции

Работы планируется завершить в 2024 году (подробнее)