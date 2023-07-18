В Ростовской области водителя обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников ГИБДД

Пьяному водителю не понравилось, что на него составляют административный материал, и стал угрожать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Веселовском районе Ростовской области водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал расправой над инспекторами ДПС. Однако был заключен под стражу. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, в конце июня пьяного водителя остановили на дороге сотрудники ГИБДД и стали составлять на него административный материал. Дончанину это не понравилось. Он достал гранату, которая была при нем, и решил привести ее в действие перед полицейскими. Но попытка была пресечена стражами правопорядка.

Мужчину заключили под стражу.

–По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела следователем также будет дана правовая оценка действиям обвиняемого в части приобретения и хранения боевой гранаты, – сообщили в ведомстве.

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