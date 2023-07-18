В Ростовской области водитель отказался от медицинского освидетельствования и стал угрожать полицейским

Когда мужчина протрезвел и вспомнил о машине, решил вернуться за ней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Веселовском районе Ростовской области в хуторе Нижнесоленый пьяный водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, бросил автомобиль полицейским и ушел домой. А когда протрезвел, вернулся за машиной и стал угрожать сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, экипаж ДПС остановил на дороге автомобиль отечественного производства. Пьяный 48-летний водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. После того, как был составлен административный материал, дончанин пошел домой пешком. А полицейские остались с его автомобилем и стали ждать приезда эвакуатора.

Когда мужчина протрезвел и вспомнил о машине, решил вернуться за ней. Но когда пришел к полицейским, стал им угрожать предметом, похожим на гранату. Чтобы усмирить автовладельца, стражам правопорядка пришлось применить физическую силу.

Для разбирательства мужчину отправили в территориальный отдел полиции. В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело.

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