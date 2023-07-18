Супружеская пара из Ростовской области подозревается в истязании приемных детей

Супругов заключили под стражу, а детей передали для воспитания в другие семьи. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Сальске Ростовской области супруги подозреваются в истязании пяти приемных детей. Об этом сообщает ростовский Следком.

По версии следствия, муж и жена систематически наносили детям побои по разным частям тела, недокармливали и не обеспечивали бытовые условия для проживания.

– Этим они причиняли детям физические и психологические страдания, – сообщают в ведомстве.

О преступлениях приемных родителей стало известно случайно. После того, как из дома ушли двое детей, к их поиску подключилась полиция. Когда малышей нашли, с ними стали беседовать специалисты для выяснения причины ухода из дома. Тут-то и всплыла правда о жестоком обращении в семье.

Было возбуждено уголовное дело, супругов заключили под стражу. Детей из семьи изъяли и передали для воспитания в другие семьи.

– Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в ведомстве.

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