Лес Ростовской области пополнили 1900 гектаров новых деревьев

В основном была высажена крымская сосна и робиния лжеакация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году на землях лесного фонда Ростовской области было высажено 1900 гектаров новых хвойных и лиственных деревьев. Об сообщается на сайте донского правительства.

Увеличить площадь лесовосстановления до 1900 гектаров планировалось к следующему году. Однако преодолеть этот порог удалось раньше. В основном была высажена крымская сосна и робиния лжеакация. Так как эти породы наиболее приспособлены к засушливому лету и ветрам.

– Донские леса охраняют водные ресурсы, поддерживают экологию и создают благоприятные условия для здоровья людей. Именно поэтому создание новых озелененных территорий – одна из важнейших задач, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове высадят миллион летних цветов

Работы по озеленению уже идут (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В 2023 году в Ростовской области высадят 1900 гектаров леса

В новом лесном питомнике планируется высадка 1,3 млн сеянцев (подробнее)