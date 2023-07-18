В Шахтах нашли девочку, которую неизвестный увел с детской площадки

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области полицейские нашли живой пропавшую девочку, а также задержали подозреваемого в ее похищении. Сообщили в ростовском Следкоме.

Во вторник вечером с детской площадки на улице Хабарова пропала шестилетняя девочка. Она ушла с незнакомцем.

– По данному факту было возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Подозреваемым оказался местный 42-летний житель. В ближайшее время его допросят следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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