Ростовчанка решила помочь другу с инвестициями в бизнес, но осталась ни с чем

Мошенник обманул двух знаком и свою возлюбленную. Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в серии мошенничеств, связанных с инвестициями. Об этом сообщили в пресс-службе донского МВД.

Сначала в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что якобы ее друг решил инвестировать в бизнес. Но денег у него не было, и он одолжил 760 тысяч рублей у знакомой. А как только ростовчанка перевела товарищу нужную сумму, тот перестал выходить на связь.

Полицейским удалось найти злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель, на счету которого еще несколько подобных афер.

Оказалось, что в прошлом году мошенник оставил без машины и с кредитом свою возлюбленную. Ей он тоже сказал, что деньги нужны для инвестиций. А когда та передала ему 755 тысяч, оборвал с ней все связи.

После этого случая мужчина выманил 449 тысяч у своего знакомого. Но в этот раз сказал, что деньги нужны ему для личных нужд.

– Общая сумма ущерба от противоправных действий задержанного составила порядка двух миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

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