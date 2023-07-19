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НовостиОбщество19 июля 2023 5:09

Шестилетнюю девочку, которую увел незнакомец с детской площадки в Шахтах, нашли живой

Ребенка искали около семи часов
Екатерина ПОПОВА
Следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области полицейские нашли пропавшую шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Ребенок пропал во вторник вечером с детской площадки. Девочка ушла с неизвестным мужчиной.

После нескольких часов поисков полицейским удалось найти малышку. А незнакомца задержали. Им оказался 42-летний местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело. Шахтинца в скором времени допросят.

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