Шестилетнюю девочку, которую увел незнакомец с детской площадки в Шахтах, нашли живой

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах Ростовской области полицейские нашли пропавшую шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Ребенок пропал во вторник вечером с детской площадки. Девочка ушла с неизвестным мужчиной.

После нескольких часов поисков полицейским удалось найти малышку. А незнакомца задержали. Им оказался 42-летний местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело. Шахтинца в скором времени допросят.

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