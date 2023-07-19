В Ростовской области жертва ограбления и его соседи погнались за домушником

На подмогу ограбленным супругам пришли соседи. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Кагальницком районе Ростовской области жертва ограбления помогла полицейским задержать домушника. Сообщают в донской пресс-службе МВД.

По предварительным данным, супруги некоторое время отсутствовали дома. А когда рано утром стали возвращаться, увидели, как с их двора выходит незнакомец. На мужчине была медицинская маска, а при себе сумка.

Пока супруга вызывала полицию, ее муж решил погнаться за воришкой. Помочь людям решили и соседи. Они тоже пустились в погоню за незнакомцем. Вскоре приехали полицейские и подозреваемого удалось задержать.

Им оказался 40-летний житель Батайска. Прогуливаясь по улицам станицы в Кагальницком районе, мужчина заприметил пустующий дом. И решил поживиться. Он проник в дом и сложил ценные вещи в свою сумку. А когда увидел, что хозяева возвращаются, попытался скрыться.

Сейчас мужчина заключен под стражу.

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