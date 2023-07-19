Ростов попал в топ российских городов для командировки мечты

В Ростове хотят побывать больше мужчин, чем женщин. Фото: Дмитрий Кутепов

Ростов попал в топ самых привлекательных городов для командировок — в нем бы хотели побывать 26% из 1600 опрошенных сервисом SuperJob. Среди них оказалось 29% мужчин и 22% женщин.

А больше всего людей мечтают попасть в командировку в Санкт-Петербург, Москву и Владивосток. Также популярными оказались Сочи и Калининград. В Москву и Санкт-Петербург больше стремятся женщины.

При этом ростовчане бы хотели во время командировок побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

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