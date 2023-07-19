В гостинице Ростова-на-Дону провели проверку из-за подозрительной сумки

Правоохранители работали совместно с представителями экстренных служб Фото: Артем КИЛЬКИН

Опасных предметов в одной из гостиниц Ленинского района Ростова-на-Дону не обнаружили. Об этом днем 19 июля сообщает пресс-служба управления МВД России по Ростовской области.

- Сегодня в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности в одной из гостиниц города Ростова-на-Дону. Правоохранители совместно с представителями экстренных служб провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, на вызов сотрудники МВД приезжали из-за подозрительной сумки, в которой в итоге нашли еду.

Напомним, вчера, 18 июля, в Азове нашли предмет, похожий на гранату. Потенциально опасную находку уже отправили на исследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23-летний мотоциклист погиб в Ростове на Еременко после ДТП

Прохожие оказались свидетелями аварии (подробности)