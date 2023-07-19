В Роспотребнадзоре предложили снять запрет на купание в водоемах Ростова

Запрет предлагается снять для реки Темерник, Северного водохранилища и Ростовского моря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону предложили снять запрет на использование водоемов, в которых не должно быть холероподобной микрофлоры. Об этом со ссылкой на источник в управлении Роспотребнадзора сообщает издание «Интерфакс-Юг».

- В связи с отрицательными результатами проб воды в реке Темерник предложено снять запреты на использование самой реки Темерник, Северного водохранилища и Ростовского моря в черте Ростова-на-Дону, - прокомментировал источник.

Контроль за качеством воды в донской столице продолжат. Анализы будут проводить в рамках социально-гигиенического мониторинга. Сейчас эпидобстановка остается стабильной.

Напомним, о возникновении «типичной для лета» холероподобной микрофлоры предупредили в начале июля 2023 года. Тогда же ввели временный запрет на купание, ловлю рыбы и использование воды для хознужд.

Добавим, микрофлора, о которой идет речь, может вызывать острые кишечные инфекции, поэтому все же купаться лучше только в разрешенных местах. Также не стоит набирать воду в рот во время плавания. Следует всегда мыть руки с мылом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростова заверили, что холероподобная микрофлора не попадала в водопровод

Специалисты водоканала усилили контроль за качеством поступающего ресурса (подробности)