В Новочеркасске оштрафовали мужчину, «заминировавшего» военный полигон

Слушания состоялись в Новочеркасском гарнизонном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей за ложное сообщение о минировании военного полигона. Это решение было утверждено в гарнизонном суде Новочеркасска.

По данным инстанции, нарушитель поднял тревогу из любопытства. Он хотел узнать, как будут действовать в подобной ситуации правоохранители и сотрудники экстренных служб. Предварительно, мужчина был пьян.

Сам инцидент произошел вечером 23 января 2023 года. Тогда в «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» поступил звонок с мобильного телефона. Нарушитель заявил, что якобы «готовится взрыв с использованием гранаты».

Звонившего после этого быстро нашли силовики УФСБ. В итоге оказалось, что задержанный не собирался исполнять озвученные угрозы.

Добавим, приговор по этому делу вынесли в рамках части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений»).

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