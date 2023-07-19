Из Ростова в Турцию для тушения лесных пожаров отправили самолеты-амфибии

Авиагруппа готова к работе в сложных условиях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ростовской области в Турцию для тушения лесных пожаров вылетели два самолета-амфибии Бе-200 ЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

- По указанию президента России Владимира Путина и в соответствии с запросом Турецкой стороны два самолета-амфибии чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов в города Мугла и Измир, - рассказали в экстренном ведомстве.

Отмечается, что авиагруппа готова к работе в сложных условиях. Самолеты оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.

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