Из Ростова в Турцию для тушения лесных пожаров отправили самолеты-амфибии

Авиагруппа готова к работе в сложных условиях
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Из Ростовской области в Турцию для тушения лесных пожаров вылетели два самолета-амфибии Бе-200 ЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
- По указанию президента России Владимира Путина и в соответствии с запросом Турецкой стороны два самолета-амфибии чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов в города Мугла и Измир, - рассказали в экстренном ведомстве.
Отмечается, что авиагруппа готова к работе в сложных условиях. Самолеты оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.
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