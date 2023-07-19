В Ростовской области успешно реализуют проект «Наследники атамана Платова»

Сейчас наставники курируют кадет взвода «Неклиновских казачат». Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области успешно внедрили и реализуют проект «Наследники атамана Платова». В рамках этого направления ведется работа с молодежью, в частности с юными казачатами, рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Проект, который запустили в Неклиновском районе, уже стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Было выделено более 1 млн рублей, из этой суммы 892 тысячи рублей - средства фонда.

Сейчас наставники курируют кадет взвода «Неклиновских казачат». Кроме изучения символики Войска Донского, биографий и подвигов земляков, дети также проходят занятия по строевой подготовке, с ними проводят беседы о воинском долге.

Юношей во всем поддерживают родители.

- Участие в проекте - важное событие. Мой сын очень изменился, стал более ответственным, более серьезным, - рассказала мама одного из участников взвода «Неклиновские казачата».

В донском правительстве считают, что проект «Наследники атамана Платова» поможет популяризовать наследие донского казачества, а также сохранит местные традиций и поможет в патриотическом воспитании.

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