В Москве презентовали новый экшн-сериал «Макс и Гусь» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного экшн-сериала «Макс и Гусь» (18+), первые серии которого станут доступны в видеосервисе Wink уже 20 июля. Производством проекта занимались компании «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс». Картина пополнит линейку Wink Originals. Сериал представили продюсеры Дмитрий Щербанов, Александр Косарим и Антон Володькин, режиссёр Денис Павлов, а также исполнители ролей: Владимир Карпук, Наташа Бардо, Настасья Самбурская, Игорь Жижикин и др.

«Макс и Гусь» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях — это спин-офф успешного комедийного сериала «Зёма 3». Роли в новом семисерийном проекте, сочетающем криминальные твисты, драматические ситуации и легкий пацанский юмор также исполнили Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская и другие.

Еще до выхода «Макс и Гусь» стал самым скандальным сериалом в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Что же зацепило критиков и почему этот проект нельзя пропустить широкому зрителю?

В сериале зрители увидят, как простой пацан Макс из обычного каппера (человека, который зарабатывает, помогая другим делать ставки в букмекерской конторе) стал беспринципным негодяем, который будет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе, и узнают, чего это ему стоило.

Макс, стоящий за свой район, друзей и свою девушку, шаг за шагом попадает под влияние Анальгина, крупного криминального воротилы Пензы. Оказавшись в долгах из-за неудавшейся аферы с футбольными ставками, Макс, Гусь и примкнувший к ним Серж вынуждены выполнять любые задания Анальгина. Каждая серия — это парад приключений, в которые Макс и Гусь вляпываются с завидной регулярностью.

И чем дальше заходят герои, тем сложнее становится дилемма — продолжать идти ли по этому пути или остановиться. Ведь всё ближе граница, за которой начинается настоящее зло.

Трейлер сериала

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