Мошенники стали выманивать финансовые средства в соцсетях с помощью карт с поддельным дизайном Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты ВТБ фиксирует новую мошенническую схему в Телеграме. Под разными предлогами злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельный дизайн карты крупных кредитных организаций.

Мошенники реализуют новую схему в два этапа. Сначала в Телеграме приходит сообщение от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и т.д. Так они выманивают пароль для доступа к аккаунту в мессенджере.

Затем со взломанного аккаунта мошенники рассылают сообщения с рассказом о произошедшем форс-мажоре и просьбой перевести деньги на номер своей карты.

- Активность мошенников в Телеграме в последние недели усилилась, мы получаем сообщения клиентов о попытках взлома их аккаунтов, которые впоследствии используются в подобных схемах. Новацией стал бот, позволяющий подделывать изображение карты и направлять клиентов «по ложному следу». Раньше это были единичные случаи, мошенники изменяли имя и подставляли дизайн карты необходимого банка в ручном режиме с помощью графических редакторов. Теперь злоумышленники автоматизировали процесс с помощью специального бота и изготавливают подделки в разы быстрее. Для того, чтобы не стать жертвой таких схем, мы просим наших пользователей внимательно проверять сообщения, которые может рассылать даже ваш друг или родственник, – предупредил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Специалисты советуют для защиты аккаунта настроить двухэтапную аутентификацию в разделе «Конфиденциальность» и установить облачный пароль, который будет запрашиваться при входе с нового устройства в дополнение к смс-коду. А в случае взлома следует завершить все активные сессии и предупредить своих подписчиков о том, что вас взломали.