В Ростове на слушаниях большинство участников «Азова»* отказались признать вину

Дело рассматривают в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

На слушаниях в Ростове-на-Дону большинство подсудимых из 22 участников запрещенного в России террористического батальона «Азов»* не стали признавать свою вину. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Отмечается, что частично сознались в своих действиях только несколько человек, а остальные решили озвучить комментарии уже во время прений сторон.

Напомним, слушания сейчас ведутся в Южном окружном военном суде. Ранее подозреваемым инкриминировали статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.

В зависимости от роли и степени участия задержанным были предъявлены обвинения в действиях, направленных на насильственный захват власти, в организации запрещенного формирования, а также в участии в составе формирования. Эти статьи должны изменить на статьи УК РФ.

Следующее заседание назначили на 9 августа.

батальон Азов* - запрещен в России и признан террористической организацией.

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