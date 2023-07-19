Похитителя шестилетней девочки в Шахтах ранее судили за изнасилование

У подозреваемого несколько судимостей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали мужчину, который похитил шестилетнюю девочку. Позже выяснилось, что у 41-летнего жителя Шахт — несколько судимостей.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», подозреваемый ранее отбывал длительные сроки за грабежи и разбои. Есть у него судимость по статье «Изнасилование». Известно, что он совершил преступление в отношении взрослой женщины.

Напомним, ребенок пропал вечером 18 июля. По версии правоохранителей, мужчина увел девочку с детской площадки, когда ее бабушка ненадолго отвлеклась. Спустя несколько часов поисков пропавшую нашли дома у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего».

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