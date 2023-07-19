В хуторе Гусев Ростовской области возвели модульное здание Дома культуры

Группа губернаторского контроля посетила Каменский район. Фото: сайт правительства РО

Каменский район Ростовской области посетила группа губернаторского контроля под руководством заместителя главы региона Вадима Артемова. Проверяющие посетили несколько объектов, в том числе стройплощадку будущей школы и модульное здание Дома культуры, сообщают местные власти.

Новую школу на 1000 мест сейчас возводят в Старой Станице. Представители областного правительства выяснили, что на объекте в настоящее время штукатурят стены и монтируют инженерные системы. Также продолжается внутренняя отделка помещений - от оформления окон и остекления витражей до укладки плитки и линолеума.

Работы ведут 148 человек, используется три единицы техники. Школа готова уже на 93 %, но подрядчик все же отстает от графика. Сейчас ввести здание в эксплуатацию планируют 21 августа 2023 года.

Вадим Артемов указал на недоработки и потребовал от подрядчика повысить темпы строительства. Известно, что на оснащение учреждения должны потратить более 141 млн рублей.

После этого представители губернаторского контроля побывали на полях крестьянского (фермерского) хозяйства, а потом осмотрели новый модуль Дома культуры на 100 мест в хуторе Гусеве.

Оказалось, что модульное здание уже собрали. Его общая площадь составляет 691 кв. метр. Теперь на 6 млн рублей должны закупить световое и звуковое оборудование, мебель и стенды. Объект подготовят и сдадут в рамках выполнения госпрограммы «Развитие культуры и туризма». После оснащения начнется ежедневная работа Гусевского СДК.

Следующим пунктом поездки оказался поселок Глубокий. Там, в районной администрации, провели заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Также Вадим Артемов провел личный прием граждан.

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