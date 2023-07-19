В Сальском районе состоялось совещание по обеспечению правопорядка

Особое внимание было также уделено преступности среди подростков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальском районе Ростовской области прошло совещание по обеспечению правопорядка. В нем приняли участие представители Следкома, МЧС и всех заинтересованных служб. Сообщается на сайте регионального правительства.

Одной из важных задач для обеспечения стабильности в регионе является противодействие преступности всех видов. Особое внимание было также уделено преступности среди подростков. Затронули и профилактику гибели и травмирования детей.

– По итогам заседания были даны поручения, в том числе по повышению эффективности работы народной и казачьей дружин, профилактике телефонных и интернет-мошенничеств, выявлению незаконной миграции, – говорится в сообщении.

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