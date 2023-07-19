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НовостиОбщество19 июля 2023 15:39

В Сальском районе состоялось совещание по обеспечению правопорядка

Одной из важнейших задач является противодействие преступности всех видов
Екатерина ПОПОВА
Особое внимание было также уделено преступности среди подростков.

Особое внимание было также уделено преступности среди подростков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальском районе Ростовской области прошло совещание по обеспечению правопорядка. В нем приняли участие представители Следкома, МЧС и всех заинтересованных служб. Сообщается на сайте регионального правительства.

Одной из важных задач для обеспечения стабильности в регионе является противодействие преступности всех видов. Особое внимание было также уделено преступности среди подростков. Затронули и профилактику гибели и травмирования детей.

– По итогам заседания были даны поручения, в том числе по повышению эффективности работы народной и казачьей дружин, профилактике телефонных и интернет-мошенничеств, выявлению незаконной миграции, – говорится в сообщении.

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