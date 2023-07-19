В Ростове в августе запустят новые автобусные маршруты

С 1 августа в Ростове планируют запустить три новых автобусных маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа в Ростове планируют запустить три новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет о маршруте № 76. Он обеспечит транспортную связь ЖК «Скай Парк», улицу Нансена с Береговой по Буденновскому проспекту и Стадионной.

Маршрут № 37 свяжет Донской инфекционный центр, ЖК «Платовский», микрорайон Ростовское море и микрорайон «Сельмаш».

А маршрут № 13а – СНТ «Утро» с Центральным Рынком, по улицам 1-я Героическая, Обсерваторная, Орбитальная, проспекту Королева, улице Вавилова и проспекту Буденновский.

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