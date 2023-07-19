Подозреваемый в похищении ребенка в Шахтах сам открыл дверь полицейским, которые его задерживали

Та самая площадка, на которой мужчина подошел к девочке. Фото: "КП-Ростов-на-Дону".

Появились подробности задержания подозреваемого в похищении ребенка. 18 июля 41-летний житель Шахт увел девочку со двора многоквартирного дома и забрал домой.

Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», мужчина сам открыл дверь прибывшим на место правоохранителям. Он был в нетрезвом состоянии и не мог объяснить, зачем привел ребенка к себе домой.

- Никакого штурма не было. В дверь постучали – он и открыл, — говорит собеседник издания.

Позже на допросе задержанный рассказал, по дороге домой купил пиво и выпивал перед телевизором. Что делала в этот момент девочка, неизвестно. Экспертиза подтвердила, что противоправных действий в ее отношении не совершалось.

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