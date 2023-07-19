Во Владикавказе погибла 7-летняя девочка при попытке выбраться из лифта

Девочка хотела перепрыгнуть на лестничную клетку, но упала в шахту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владикавказе погиб ребенок, который пытался самостоятельно выбраться из застрявшего лифта. Об этом сообщает «КП-Ставрополь».

По предварительным данным, лифт остановился между шестым и седьмым этажами. В это время в нем находились две девочки четырех и семи лет. Малышки попытались самостоятельно выбраться из западни. И у них это почти удалось. Они с легкостью открыли тяжелые двери лифта, так как на них не было фиксаторов.

После чего четырехлетний ребенок перепрыгнула с лифта на лестничную площадку. Ее примеру последовала и старшая, но при прыжке промахнулась и упала в шахту. От множественных травм девочка скончалась на месте.

Было возбуждено уголовное дело.

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