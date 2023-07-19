Похитивший девочку житель Шахт отвез ее на такси на окраину города

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

История о похищении шестилетней девочки в Шахтах обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, 41-летний мужчина вечером 18 июля отвез ребенка в дом на окраине города.

По словам источника, подозреваемый ушел с дошкольницей с детской площадки, отвел в магазин и купил ей сладости. После этого он отправился с ребенком к себе на съемное жилье.

— Сначала мужчина с девочкой шли пешком пару-тройку километров, а затем ехали на такси, — рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону».

Дома правоохранители и обнаружили шахтинца с пропавшей девочкой. Подозреваемого задержали и отвезли в отдел. Девочку передали медикам.

Следователи завели дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней». Известно, что, по данным экспертизы, он не совершал в отношении ребенка каких-либо противоправных действий.

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