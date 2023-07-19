Житель Шахт увел шестилетнюю девочку с площадки возле дома на глазах у других детей

Девочка играла на площадке возле дома. Фото: читатель "КП".

В Ростовской области продолжается расследование дела о похищении ребенка. Шестилетняя девочка пропала 18 июля, когда ее бабушка ненадолго отвлеклась. Как выяснилось позже, ее увел с собой 41-летний мужчина.

По словам местных жителей, когда шахтинец пришел на детскую площадку, там помимо девочки играли другие дети. Спустя какое-то время дошкольница ушла с незнакомцем. Вернувшаяся бабушка не смогла найти внучку и забила тревогу.

Дети рассказали, что не знают мужчину и никогда не видели его раньше. Начались активные поиски, а спустя несколько часов пропавшую нашли дома у того самого взрослого. Оказалось, что сначала он отвел девочку в магазин, а потом повез к себе домой в частный сектор на окраине города.

Около 23 часов в жилище нагрянули полицейские. Они задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Решается вопрос о избрании меры пресечения.

Известно, что задержанный не совершал по отношению к девочке противоправных действий. Во время допроса он не смог объяснить правоохранителям, зачем забрал чужого ребенка.

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