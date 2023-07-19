Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 17:26

В Краснодаре на детской площадке мужчина напал на ребенка-инвалида

Взрослому показалось, что мальчик толкнул его сына
Екатерина ПОПОВА
Мужчина признал вину, его заключили под стражу.

Мужчина признал вину, его заключили под стражу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре перед судом предстанет местный житель, который избил ребенка-инвалида на детской площадке. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Два мальчика играли на площадке. В какой-то момент один из них упал на землю. После чего, по предварительным данным, отец упавшего ребенка напал на его 9-летнего друга с инвалидностью. Следствие считает, мужчина подумал, что именно товарищ сына специально толкнул его ребенка.

Житель Краснодара ударил ребенка в область головы так, что того пришлось госпитализировать. А еще мальчик получил травму уха и потерял дорогостоящие слуховые аппараты.

Момент нападения сняли жильцы дома. Благодаря этому мужчину удалось быстро найти. Он признал вину. И сейчас заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такие должны дома сидеть!»: в ростовском торговом центре на глазах у отца избили ребенка-инвалида

Двое мужчин издевались над школьником в ТЦ Ростова, пока посетители проходили мимо (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Многодетная мама из Ростовской области воспитывает ребенка-инвалида и устраивает праздники для особенных детей

Как многодетная дончанка, воспитывая ребенка-инвалида, взяла под крыло 55 особенных детей (подробнее)