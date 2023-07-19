Разрешить купаться в Темернике предложил Роспотребнадзор

Результат исследований бактерий в воде не выявил.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Ростове предложили разрешить купаться в Темернике. Об этом со ссылкой на источник в управлении Роспотребнадзора сообщает издание «Интерфакс-Юг».
Ранее в местных водоемах была обнаружена холероподобная микрофлора. Пробы решили провести еще раз. Результат исследований бактерий не выявил. И ведомство предложило снять запрет на купание и ловлю рыбы в реке Темерник, в Северном водохранилище и Ростовском море в черте города.
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