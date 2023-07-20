Рядом с ЦГБ Ростова построят бизнес-центр

Бизнес-центр появится на месте 11-этажного заброшенного самостроя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом с ростовской ЦГБ на улице Варфоломеева собираются построить бизнес-центр. Об это говорится документах частной экспертной организации.

Бизнес-центр появится на месте 11-этажного заброшенного самостроя на Варфоломеева, 260а.

Застройщиком выступит компания, которая уже возвела в Западном микрорайоне на проспекте Коммунистическом ледовый дворец «Айс-арена» в парке «Сказка». Фирма также намерена развивать спортивную инфраструктуру на левом берегу Дона.

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