Рядом с ЦГБ Ростова построят бизнес-центр

Бизнес-центр появится на месте 11-этажного заброшенного самостроя.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рядом с ростовской ЦГБ на улице Варфоломеева собираются построить бизнес-центр. Об это говорится документах частной экспертной организации.
Бизнес-центр появится на месте 11-этажного заброшенного самостроя на Варфоломеева, 260а.
Застройщиком выступит компания, которая уже возвела в Западном микрорайоне на проспекте Коммунистическом ледовый дворец «Айс-арена» в парке «Сказка». Фирма также намерена развивать спортивную инфраструктуру на левом берегу Дона.
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