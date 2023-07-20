На «Самбекских высотах» пройдут мероприятия к 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков

Пройдет концерт и возложение гирлянды Славы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Самбекских высотах» в августе пройдут мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Там пройдет церемония возложения гирлянды Славы к Вечному огню и захоронения останков павших героев Великой Отечественной войны. Также предусмотрена концертная программа.

– Август будет насыщен рядом ключевых событий, связанных с празднованием памятных исторических дат. Самые крупные – это празднование 270-летия со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова в Новочеркасске, реконструкция Осадного сидения в Азове и, безусловно, масштабные мероприятия в честь 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, – подчеркнул первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

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