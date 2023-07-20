В Волгодонске мужчина хотел разбогатеть на перекупке автозаправочных станций, но остался ни с чем

Вскоре афериста нашли. Сейчас он арестован. Фото: Олег Укладов

В Волгодонске мужчина стал жертвой друга-мошенника. Волгодонец хотел подзаработать на перекупке автозаправочных станций, но лишился более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

57-летнему местному жителю Волгодонска товарищ предложил крупно заработать. Для этого надо было заниматься перекупкой и в дальнейшем перепродажей АЗС. Однако у товарища было одно условие.

Волгодонец должен был сначала финансово вложиться в этот бизнес. Якобы для старта надо было уладить несколько моментов с перепродажей. После того, как дончанин перевел своему компаньону крупную сумму, тот перестал выходить на связь. А потом и вовсе уехал в другой регион.

Оставшись без 740 тысяч рублей, пострадавший пошел в полицию писать заявление. Вскоре афериста нашли. Сейчас он арестован.

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