Суд пересмотрит дело экс-полицейского, который сбил насмерть студента под Ростовом

Слушания снова состоятся в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону пересмотрят дело экс-полицейского, которого подозревают в том, что он насмерть сбил студента на трассе под Ростовом и Батайском. Новые слушания состоятся в Ростовском областном суде.

Судя по открытым данным, материалы поступили на рассмотрение в этом июле, то есть больше недели назад. Первое заседание назначили на 1 августа 2023 года.

Известно, что в 2021 году в Азовском городском суде задержанному утвердили срок в 7 лет колонии общего режима.

Позже, в 2022 году, это решение было оспорено уже в Ростовском областном суде. Тогда разрешили некоторые корректировки, но изначальный вердикт остался без изменения. В итоге к планам по новому пересмотру дела пришли в 2023 году.

Напомним, о смертельном ДТП журналисты заговорили в 2019 году. Тогда сообщалось, что трагедия произошла на трассе Ростов - Азов. По предварительным данным, иномарка Mercedes с полицейским и его знакомым в салоне наехала на пешехода. Пострадавший умер на месте от полученных травм. Сбитого молодого человека позже нашли в нескольких сотнях метров от места происшествия.

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