В Керчи открылся первый офис Сбера

Фото: пресс-служба Сбербанка

В Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым, начал работу офис Сбера. Теперь жители и гости города могут получать финансовое обслуживание в полном объеме.

В офисе имеются зона премиального обслуживания и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами. Для предпринимателей Керчи также обеспечены условия качественного сопровождения бизнес-процессов в режиме офлайн. Отмечается, что в Керчи теперь действуют те же предложения для бизнеса, что и по всей стране.

- Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым — важный этап расширения регионального присутствия банка. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек. Уверен, офис в Керчи станет таким же востребованным, как и наши отделения в Ялте и Севастополе, - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Более 1000 торговых и сервисных точек на территории Крыма было оборудовано терминалами для безналичной оплаты товаров и услуг. Ожидается, что уже в третьем квартале 2023 года будет запущена оплата услуг операторов мобильной связи.