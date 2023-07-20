Ростовскую область в ближайшие сутки накроют дожди с грозами

Дождливая погода ожидается как в светлое время суток, так и ночью Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие сутки, с 20 по 22 июля, местами по Ростовской области возможны дожди с грозами. Об этом предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

Осадки в основном обещают кратковременные, но в отдельных территориях они могут быть довольно сильными. Дождливая погода ожидается как в светлое время суток, так и ночью.

Ветер в указанный период будет меняться с северо-западного на западный и юго-западный. Его скорость составит примерно 7-12 м/с, иногда порывы могут достигать 15-18 м/с.

По ночам должно быть около +17-22, местами до +10-13. Днем прогнозируют до +26-32 градусов, по югу и востоку до +36 градусов. В Приазовье может сохраниться пожароопасность 4 класса.

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