На Новочеркасском электровозостроительном заводе устроили экскурсию для детей

Фото: Диана Гусева

Такую возможность – побывать на НЭВЗе – предприятие устраивает для детей своих сотрудников регулярно. Экскурсии проводятся несколько раз за лето. Ребята знакомятся с 90-летней историей завода. Видят, как и где трудятся их мамы и папы.

Экскурсии начинаются на площади перед заводоуправлением, возле памятника паровозу и электровозу. Это первые новочеркасские локомотивы.

Дальше детям рассказывают о правилах безопасности, и они получают защитные каски, в которых и идут в цеха.

Юных экскурсантов проводят по тележечному, аппаратно-механическому и электровозосборочному цехам. И после этого дети уже знают, как собирают локомотивы. Они понимают, сколько труда вложено в то, чтобы создать одну машину.

Детвору, особенно мальчишек, конечно же привлекает возможность познакомиться с тем, как оборудованы современные рабочие места, какое оборудование на них представлено, как им управляют. Ну а какая радость побывать в кабине электровоза! Детское счастье такое заразительное, что к мальчишкам и девчонкам присоединяются родители.

– Такие, по-настоящему семейные мероприятия, полезны вдвойне. Они позволяют нашим детям не только расширить кругозор, познакомиться с работой крупнейшего в России и Европе электровозостроительного завода, увидеть рабочие места своих пап и мам, но и помогают ребятам проникнуться чувством законной гордости: «Это завод моих родителей!», – рассказал руководитель группы ОТК И.И. Онищенко.

Дети воочию увидели масштабы завода. А ведь это почти настоящий город с проспектами и улицами, которые имеют названия. Цеха напоминают дома. А еще здесь есть скверы и парковые зоны, кафетерии, медицинский центр и даже «машиностроительный» фонтан! Он вызывает у юных посетителей особый восторг.

Экскурсии продолжатся августа. В «Летней смене» могут принять участие дети работников и других предприятий Трансмашхолдинга. Здесь всегда рады юным посетителям. Ведь таким образом дети узнают, что такое завод, и, возможно, захотят на него вернуться, уже будучи взрослыми.