Власти Таганрога собираются выкупить 45 квартир для сирот в других городах Дона

Проработать вопрос о приобретении квартир могут уже в 2023 году
Фото: Абылай САРАЛАЕВ
Власти Таганрога планируют выкупить для детей-сирот 45 квартир в других территориях Ростовской области. Об этом на совещании отчитались перед заместителем губернатора - главой донского Минтранса Владимиром Окуневым, сообщают власти.
Вариант приобретения новых квадратных метров предложил застройщик, который сейчас взаимодействует с администрацией приморского города. Пока в Таганроге отмечают «нехватку подходящего жилья».
- Регион имеет более чем серьезный опыт плодотворного сотрудничества с компанией, по итогам которого 800 детей-сирот уже стали собственниками новых квартир. Уверен, что и в дальнейшем мы будем находить понимание по данному вопросу, - сказал Владимир Окунев.
Добавим, проработать вопрос о приобретении квартир могут уже в 2023 году.
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