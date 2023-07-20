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НовостиОбщество20 июля 2023 11:34

Власти Таганрога собираются выкупить 45 квартир для сирот в других городах Дона

Пока отмечается «нехватка подходящего жилья»
Ангелина СКИБА
Проработать вопрос о приобретении квартир могут уже в 2023 году

Проработать вопрос о приобретении квартир могут уже в 2023 году

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Власти Таганрога планируют выкупить для детей-сирот 45 квартир в других территориях Ростовской области. Об этом на совещании отчитались перед заместителем губернатора - главой донского Минтранса Владимиром Окуневым, сообщают власти.

Вариант приобретения новых квадратных метров предложил застройщик, который сейчас взаимодействует с администрацией приморского города. Пока в Таганроге отмечают «нехватку подходящего жилья».

- Регион имеет более чем серьезный опыт плодотворного сотрудничества с компанией, по итогам которого 800 детей-сирот уже стали собственниками новых квартир. Уверен, что и в дальнейшем мы будем находить понимание по данному вопросу, - сказал Владимир Окунев.

Добавим, проработать вопрос о приобретении квартир могут уже в 2023 году.

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