В Новошахтинске потушили торговое здание, выгорело 40 кв. метров

Сейчас специалисты выясняют причины пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новошахтинске на улице Базарной потушили одноэтажное торговое здание. Всего выгорело около 40 кв. метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вчера, 19 июля. Очагом возгорания оказалась кровля.

- Вызов поступил в 15:05. Примерно через 20 минут после этого, в 15:26, все потушили. На месте происшествия задействовали 12 человек и 3 единицы техники, - рассказали в МЧС.

Сейчас специалисты выясняют причины пожара. Известно, что во время тушения было эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет.

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