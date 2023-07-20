В Избирательную комиссию Ростовской области документы для участия в выборах депутатов донского парламента подала «Единая Россия»

Фото: РОО ВПП «Единая Россия»

Донская «Единая Россия» представила в региональную Избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. Для участия в выборах партия выдвинула максимально возможное количество представителей – 103 человека. Из них 63 кандидата баллотируются по единому избирательному округу, 40 – по одномандатным избирательным округам.

- Это опытные и ответственные люди, которые готовы представлять избирателей «Единой России» в Законодательном Собрании Ростовской области. Уже в ходе предварительного голосования наши кандидаты встречались с людьми, собирали их наказы, на основе которых партия сформировала свою предвыборную программу, - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Напомним, ранее партия провела конференцию, на которой определила предвыборную программу и выдвинула кандидатов на выборы. Партийный список возглавили Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев, главный врач БСМП Новочеркасска, волонтер гуманитарной миссии партии на Донбассе Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов.

Секретарь регионального отделения партии отметил высокий интерес к политике со стороны молодежи, среди которых немало активистов «Молодой Гвардии Единой России». Он также обратил внимание на возросшее число предпринимателей и аграриев.

- Список кандидатов от «Единой России» отвечает на основные вызовы времени. В нем есть как действующие депутаты, так и новые люди – представители промышленности и производства, агропромышленного комплекса, социальной сферы. На наш взгляд, это позволит учесть весь спектр мнений жителей донского региона при проведении избирательной кампании, - подытожил Александр Ищенко.

Добавим, выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. С информацией о том, как проходит избирательная кампания, можно ознакомиться на сайте региональной Избирательной комиссии.